الرئيس المصري يبحث هاتفياً مع رئيس وزراء إيطاليا تطورات الأزمة الليبية

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي تناول آخر تطورات الأزمة الليبية.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح اليوم أن الاتصال بحث تطورات القضية الليبية في ضوء المستجدات الأخيرة، واستعرض وجهات النظر عقب إطلاق مبادرة "إعلان القاهرة" تحت الرعاية المصرية لحل الأزمة في ليبيا، التي تتسق مع الجهود الدولية المتعددة ذات الصلة.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي أكد خلال الاتصال موقف مصر الإستراتيجي الثابت تجاه الأزمة الليبية المتمثل في استعادة أركان ومؤسسات الدولة الوطنية الليبية، وإنهاء فوضى انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات الإرهابية، ومنح الأولوية القصوى لتحقيق الاستقرار والأمن للشعب الليبي الشقيق، ووضع حد لحجم التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي التي من شأنها استمرار تفاقم الوضع الحالي الذي يشكل تهديداً لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط بأسرها.

ولفت النظر إلى توافق الجانبين بشأن ضرورة تكثيف التنسيق في هذا الصدد، مع تأكيد الحرص الكامل على إنهاء الأزمة الليبية عبر التوصل لحل سياسي يمهد الطريق لعودة الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق، لا سيما من خلال دعم المساعي الأممية ذات الصلة وتنفيذ مخرجات عملية برلين، إلى جانب رفض أي تدخل خارجي في هذا الخصوص.