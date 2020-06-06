الأردن تسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في الأردن اليوم تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 795 إصابة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي: إن الحالات توزعت على 9 حالات لسائقي شاحنات، 3 منهم أردنيين و 6 أجانب، وحالة واحدة لأردني قادم من الخارج، وحالة مخالطة لأحد المصابين، مبينة في الوقت نفسه شفاء 15 حالات مصابة بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 558 حالة.