ليبيا تعلن عن تسجيل إصابتين جديدتين بـفيروس «كورونا»

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح المركز أن الإصابتين لشخصين عائدين من السفر، مشيرا إلى تسجيل أول حالة وفاة مصابة بالفيروس كانت تخضع للعلاج في مقر العزل الصحي بمدينة سبها جنوب ليبيا.