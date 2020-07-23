الرئيس المصري ورئيس وزراء اليونان يؤكدان في اتصال هاتفي أهمية العمل على العودة إلى المسار السياسي كحل أصيل للأزمة الليبية بما يتسق مع القرارات الأممية ذات الصلة ومخرجات مؤتمر برلين