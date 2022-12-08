العراق تعلن القبض علي 15 إرهابيًا بعمليات أمنية في 4 محافظات

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي القبض على 15 مطلوبا وفق أحكام المادة 4 إرهاب خلال عمليات أمنية في مناطق متفرقة من البلاد. وأفادت الخلية بأنه استنادا للمعلومات الاستخبارية الدقيقة واستكمالاً لعمليات جهاز الأمن الوطني في ملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابي، تمكنت قوة أمنية مشتركة من إلقاء القبض على 15 إرهابيًا في محافظات (بغداد وبابل وميسان والديوانية).