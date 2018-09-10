مسلحون يقتحمون مقر المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة الليبية طرابلس

اقتحمت مجموعة مسلحة مقر المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة الليبية طرابلس.

وقال شهود عيان إن قوات الأمن اشتبكت مع المسلحين في المبنى التاريخي في وسط المدينة، كما سُمع دوي انفجارات وإطلاق نار.

وقال مسؤول أمني في الموقع إن اثنين على الأقل من العاملين بالمؤسسة واثنين من المسلحين قتلوا في الهجوم.

وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت الأمم المتحدة أنه تم الاتفاق على هدنة بين الميليشيات المتحاربة في العاصمة.

ومن المفترض أن الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة تسيطر على السلطة في طرابلس، لكن الميليشيات تحتل جزءا كبيرا من بقية أنحاء البلاد.