الاستخبارات العراقية تحبط هروب 6 إرهابيين خارج البلاد

أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة إلى وزارة الداخلية العراقية، إحباط عملية هروب ستة إرهابيين أثناء محاولتهم عبور حدود البلاد.وذكرت الوكالة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، اليوم الأربعاء أنه "وفقًا لمعلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت القوات الأمنية من جهاز مكافحة إرهاب السليمانية بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة، من إحباط محاولة هروب ستة إرهابيين بارزين إلى خارج البلاد، وهم من المطلوبين وفق أحكام المادة (4/إرهاب)".وأضاف البيان، أن العمل الأمني المشترك والمعلومات المتبادلة، أصبح أثره واضحا في جميع قواطع المسؤولية، وحقق نتائج إيجابية عالية لملاحقة بقايا تنظيم داعش الإرهابي.