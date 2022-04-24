إسرائيل تعتقل 12 فلسطينياً في أنحاء الضفة

أعلنت إسرائيل أنها اعتقلت خلال عطلة نهاية الأسبوع 12 فلسطينيا بأنحاء متفرقة في الضفة الغربية المحتلة للاشتباه بصلتهم بهجمات دامية في إسرائيل. وأفاد الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي "الشاباك" في بيان أنهما نفذا "أنشطة مشتركة لمكافحة الإرهاب" في مواقع عدة في الضفة الغربية ومن بينها في مدينتي الخليل وجنين المضطربتين. وقال البيان إن "القوات اعتقلت نهاية الأسبوع 12 شخصا يشتبه بضلوعهم في أنشطة إرهابية". ومن بين المعتقلين فلسطيني من أقارب منفذ الهجوم الأخير في تل أبيب رعد حازم، والذي يشتبه بأنه ساعده.