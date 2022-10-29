روسيا تطلب عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي في 31 أكتوبر
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روسيا تطلب عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي في 31 أكتوبر

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العرب اليوم - روسيا تطلب عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي في 31 أكتوبر

مجلس الأمن الدولي
موسكو _ العرب اليوم

طلبت روسيا عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي في 31 أكتوبر على خلفية الهجوم الأوكراني على سفن أسطول البحر الأسود.

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روسيا تطلب عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي في 31 أكتوبر روسيا تطلب عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي في 31 أكتوبر



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