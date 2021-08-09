موسكو تفرض عقوبات على مواطنين بريطانيين ردا على تصريحات لندن الأخيرة
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موسكو تفرض عقوبات على مواطنين بريطانيين ردا على تصريحات لندن الأخيرة

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العرب اليوم - موسكو تفرض عقوبات على مواطنين بريطانيين ردا على تصريحات لندن الأخيرة

موسكو تفرض عقوبات على مواطنين بريطانيين ردا على تصريحات لندن الأخيرة
موسكو - العرب اليوم

فرضت روسيا، اليوم الاثنين، عقوبات ضد عدد من المواطنين البريطانيين ردا على تصريحات لندن حول أوضاع حقوق الإنسان في الشيشان.وقالت الخارجية الروسية في بيان: "ردًا على الإجراءات غير الودية للسلطات البريطانية وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل، قرر الجانب الروسي فرض عقوبات شخصية على عدد من المسؤولين البريطانيين المتورطين في أنشطة مناهضة لروسيا".وتابع البيان: "ندعو مرة أخرى القيادة البريطانية إلى التخلي عن خط المواجهة ضد بلادنا، وإن أيَّ خطوة غير ودية لن تبقى دون رد".

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موسكو تفرض عقوبات على مواطنين بريطانيين ردا على تصريحات لندن الأخيرة موسكو تفرض عقوبات على مواطنين بريطانيين ردا على تصريحات لندن الأخيرة



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