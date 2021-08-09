موسكو تفرض عقوبات على مواطنين بريطانيين ردا على تصريحات لندن الأخيرة

فرضت روسيا، اليوم الاثنين، عقوبات ضد عدد من المواطنين البريطانيين ردا على تصريحات لندن حول أوضاع حقوق الإنسان في الشيشان.وقالت الخارجية الروسية في بيان: "ردًا على الإجراءات غير الودية للسلطات البريطانية وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل، قرر الجانب الروسي فرض عقوبات شخصية على عدد من المسؤولين البريطانيين المتورطين في أنشطة مناهضة لروسيا".وتابع البيان: "ندعو مرة أخرى القيادة البريطانية إلى التخلي عن خط المواجهة ضد بلادنا، وإن أيَّ خطوة غير ودية لن تبقى دون رد".