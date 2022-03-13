اجتماع طارئ برئاسة الكاظمي لبحث هجوم الحرس الثوري الإيراني على أربيل

عقد المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي اليوم الأحد اجتماعا طارئا برئاسة القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، لبحث الاعتداء الذي استهدف مدينة أربيل الليلة الماضية وذكر بيان حكومي، أن "المجلس الوزاري للأمن الوطني عقد اجتماعا طارئا، برئاسة القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، لبحث الاعتداء الذي استهدف مدينة أربيل فجر اليوم".