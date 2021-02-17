نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يؤكد جاهزون لإستقبال الإستثمارات السعودية

أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، جاهزية الحكومة الانتقالية لاستقبال الاستثمارات السعودية وتهيئة البيئة المناسبة لذلك، وأشاد دقلو - في تصريح اليوم الأربعاء - بتطور العلاقات بين السودان والمملكة العربية السعودية، معربا عن سعادته بلقاء وزير الدولة للشئون الأفريقية السعودي أحمد بن عبد العزيز قطان، اليوم في الخرطوم.

وقال دقلو: "بحثنا بحضور الوكيلة المساعدة بوزارة الخارجية السفيرة إلهام شانتير، وسفير المملكة بالخرطوم علي بن حسن جعفر، العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها إلى آفاق أرحب بما يحقق تطلعات وآمال شعبي البلدين الشقيقين، وتطرقنا إلى أهمية تطوير العلاقات الثنائية خاصة في مجال الاستثمار"، وأعرب النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني، عن الشكر لمواقف المملكة الداعمة للسودان في المحافل الإقليمية والدولية كافة.