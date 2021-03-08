الكويت تعيّن سفيرها في إيران بمنصب نائب وزير الخارجية

وافق مجلس الوزراء الكويتي على تعيين سفير الكويت في إيران مجدي الظفيري، نائباً لوزير الخارجية خلفاً لنائب الوزير السابق خالد الجارالله الذي استقال من منصبه في فبراير الماضي، وأعد مشروع مرسوم بالتعيين لرفعه إلى أمير البلاد.وأمضى نائب وزير الخارجية الجديد مجدي الظفيري أكثر من عشرين عاماً سفيرا لبلاده في إيران (منذ عام 2001).وكان الظفيري تولى قبل ذلك منصب سفير الكويت في كندا، ومندوب الكويت لدى الجامعة العربية.

وتولى السفير الظفيري إلى جانب عمله كسفير، ملف الحدود في الخارجية الكويتية وكان آخر أعماله في هذا الصدد ترؤسه الوفد الكويتي المفاوض في شأن المنطقة المقسومة مع المملكة العربية السعودية، والتي أنهت أعمالها في ديسمبر 2019 ، حيث شدد آنذاك على أن الاتفاق في المنطقة المقسومةـ هو نجاز جسد إطاراً واضحأً لمستوى العلاقات بين البلدين. وقال إن الموقف الرائع لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حسم القضية بشكل كامل وأصر على مفهوم السيادة الشاملة والكاملة لكلا البلدين. وشدد لظفيري على أن السعودية "عمق استراتيجي للكويت".وكان الظفيري انضم الى العمل الديبلوماسي في الخارجية الكويتية منذ عام 1980 حيث عمل سكرتيراً ثالثا ًبسفارة الكويت في واشنطن.