بغداد تُعلن مقتل 11 عراقيا بزلزال تركيا

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، مقتل 11 عراقيا جراء الزلزال في تركيا.

وقال الصحاف: "سجلنا 11 من الضحايا العراقيين في تركيا، ونتابع باهتمام مع السلطات المعنية في تركيا ما يستجد من معلومات".

وذكر الصحاف: "سفارتنا في أنقرة وقنصليتنا في غازي عينتاب خصصتا أرقام طوارئ لتلقي أي ابلاغات بشأن الضحايا والمفقودين".

وأكد: "نعمل بأولوية قصوى لتوفير الدعم اللازم للعائلات من أبناء جاليتنا في مناطق الزلزال ومئات السلال الغذائية والأفرشة تم توزيعها للعائلات العراقية المتضررة".

وأشار أن وزارة الخارجية وعبر لجنة مختصة فيها تتابع ميدانيا أحوال العراقيين في مناطق الزلزال.

وأضاف: "نهيب بأبناء جاليتنا الكريمة في سوريا وتركيا، بالابلاغ عن أي معلومات تفيد بوقوع ضحايا ومفقودين عراقيين عبر الأرقام المخصصة لذلك"