سقوط طائرة مصرية مقاتلة أثناء التدريب واستشهاد قائدها

قال العقيد أ.ح تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، إنه فى إطار تنفيذ النشاط التدريبى للقوات الجوية اليوم 2020/1/14 سقطت طائرة مقاتلة بإحدى مناطق التدريب.وأكد المتحدث العسكري أن الحادث أسفر عن استشهاد قائد الطائرة وجار تحديد سبب سقوط الطائرة.