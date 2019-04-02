قيادة أركان الجيش الجزائري تجتمع والحديث يدور عن صدور بيان حاسم بعد قليل

يعقد رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، حاليا، اجتماعا بمقر وزارة الدفاع ضم كل مكونات قيادة الأركان، بحسبما نقله موقع "TSA عربي" الجزائري عن مصادر وصفها بالموثوقة.

وحسب المصادر ذاتها، سيصدر الجيش عقب الاجتماع بيانا صحفيا حاسما يؤكد أن الجزائر والشعب سيتم حمايتهم وأن البلاد في أيدي أمينة.