بوتين وأردوغان يتفقان على نشر الشرطة العسكرية الروسية شمال شرق سورية

توصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، لمذكرة تفاهم حول سوريا تقضي بنشر وحدات من الشرطة العسكرية الروسية شمال شرق سورية وتطبيق اتفاق أضنة.