معالم الإمارات تكتسي باللون الأحمر مع اقتراب وصول مسبار الأمل للمريخ

اكتسى برج خليفة وبرواز دبى وبرج العرب ومعالم عمرانية أخرى فى دولة الإمارات باللون الأحمر استعداداً لدخول مسبار الأمل، أول مسبار عربى لاستكشاف الكواكب، مدار الالتقاط حول الكوكب الأحمر يوم 9 من فبراير 2021، وذلك احتفاءً بنجاح المسبار فى الوصول إلى هذه المرحلة من رحلته بين الأرض والمريخ بعد حوالى 7 أشهر من انطلاقه نحو الفضاء الخارجي.

ونشرت وكالة الأنباء الإماراتية، عبر حسابها "فيديو" لتتزين معالم العمرانية والثقافية والسياحية البارزة في دولة الإمارات العربية المتحدة باللون الأحمر، وهو لون كوكب المريخ، في رسالة تضامن جماهيرية ومؤسسية مع فريق عمل مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل".

معالم الإمارات تكتسى بالأحمر (6)

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية ، أنه تم تتزين كافة مباني اتصالات في الدولة بلون الكوكب الأحمر وفي دبي اكتسي برج خليفة أطول بناء في العالم من صنع الإنسان وبرج العرب جميرا، الفندق العالمي الشهير بتصميمه المستلهم من تراث دولة الإمارات والواقع على ضفاف ساحل الخليج، والقرية العالمية، وكذلك مبنى المركز المالي العالمي بدلالته كواحد من أهم مراكز المال والأعمال في المنطقة والعالم والبناء الأيقوني "برواز دبي" والمبنى الأيقوني لمتحف المستقبل كونه شاهد على إنجازات دبي والإمارات التي تسبق المستقبل.