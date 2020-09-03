تفشي كورونا في فرنسا من جديد والإصابات بالآلاف

قالت الصحة العامة في فرنسا يوم الخميس إنه تم تحديد أكثر من 7150 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية وتم تشخيص إجمالي 7157 حالة جديدة في غضون 24 ساعة ارتفاعا من 7017 حالة يوم الأربعاء وأشارت البيانات أيضا إلى زيادة في عدد حالات دخول المستشفى والحالات الخطيرة في العناية المركزة.