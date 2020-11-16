القوات الجوية الأثيوبية تستهدف مواقع بمحيط تيغراي

القوات الجوية الأثيوبية استهدفت مواقع بمحيط تيغراي، شمال البلاد.وأكدت مصادر دبلوماسية وعسكرية لوكالة الأنباء، أن القوات الجوية الإثيوبية قصفت مواقع في وحول مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي، مع استمرار الصراع المستمر منذ أسبوعين. وأوضحت السلطات المحلية في تيغراي، أن القصف وقع في منتصف صباح اليوم.