لقطات مصورة جديدة في قضية اختفاء الكاتب السعودي خاشقجي

نشرت وسائل إعلام تركية اليوم الأربعاء، مقاطع فيديو جديدة تخص قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي يُقال أنه قتل داخل قنصلية بلاده في اسطنبول والتي دخلها الأسبوع الماضي، من دون أن يظهر له أثر بعدها.

ويظهر في الفيديو الذي عرضته فضائية روسيا اليوم نقلا عن وسائل الإعلام التركية، لحظة دخول الكاتب السعودي جمال خاشقجي، إلى قنصلية بلاده في اسطنبول، وتحركات الوفد السعودي، منذ دخوله إلى المدينة التركية.

كما ظهر في الفيديو تحركات قالت "إنها تعود للمشتبه بهم الـ15 بقضية اختفاء خاشقجي من المطار إلى الفندق، وإلى القنصلية، وبيت القنصل، ومغادرتهم للفندق، بالوقت والتسلسل الزمني، بالإضافة إلى لقطات تظهر فيها خطيبته خديجة جنكيز وهي تقف خارج القنصلية.