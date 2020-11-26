الخارجية المصرية اجتماع الدبلوماسيين ناقش تسوية الأزمة السورية وفقا لقرار مجلس الأمن 2254
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الخارجية المصرية "اجتماع الدبلوماسيين ناقش تسوية الأزمة السورية وفقا لقرار مجلس الأمن 2254 "

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العرب اليوم - الخارجية المصرية "اجتماع الدبلوماسيين ناقش تسوية الأزمة السورية وفقا لقرار مجلس الأمن 2254 "

وزارة الخارجية المصرية
القاهرة_ العرب اليوم

الخارجية المصرية "اجتماع الدبلوماسيين ناقش تسوية الأزمة السورية وفقا لقرار مجلس الأمن 2254 "

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arabstoday
المصدر :

Wakalat | وكالات

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الخارجية المصرية اجتماع الدبلوماسيين ناقش تسوية الأزمة السورية وفقا لقرار مجلس الأمن 2254 الخارجية المصرية اجتماع الدبلوماسيين ناقش تسوية الأزمة السورية وفقا لقرار مجلس الأمن 2254



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