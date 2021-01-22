المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا يؤكد استعداده للتعاون مع الإدارة الأميركية الجديدة

أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، اليوم الجمعة، أن الصراع في سوريا لا يمكن حله إلا بشكل مشترك، وبصيغة متعددة الأطراف، وهو مستعد للتعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة.

جنيف - سبوتنيك. وقال بيدرسن، متحدثا خلال مؤتمر صحفي في جنيف: "العملية السياسية في الوقت الحالي لا تحدث تغييرات حقيقية في حياة السوريين أو مستقبلهم".

وتابع بقوله "لا يمكن لأي لاعب أو مجموعة من اللاعبين أن يفرضوا حلاً أو يحلوا هذا النزاع بمفردهم".

واستمر المبعوث الأممي بقوله "يجب أن نعمل معًا. لقد دعوت إلى دبلوماسية أكثر جدية ودولية".

واستدرك بقوله "هذا هو ما نحتاجه... وسأستمر في التفاعل مع الأطراف السورية والفاعلين الدوليين وكذلك الإدارة الأمريكية الجديدة".

وأشار بيدرسن إلى أنه توجد حاليًا جيوش من خمس دول في سوريا، لذلك، يجب البحث عن حل للصراع في البلاد بصيغة متعددة الأطراف.

وشدد المبعوث الأممي على أنه "إذا لم تكن لدينا مثل هذه الرغبة السياسية، فسيكون من الصعب جدًا علينا المضي قدمًا. لدينا أطراف سورية، لكن السوريين لا يمكنهم حل هذا الصراع بأنفسهم. ولا تستطيع الأمم المتحدة حل هذا الصراع بمفردها".

هذا ومن المتوقع، أن يبدأ اجتماع آخر للمجموعة المصغرة للجنة الدستورية السورية، في 25 كانون الثاني /يناير في جنيف.