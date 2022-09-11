جبهة تحرير تيغراي تعلن استعدادها لوقف متبادل للنار مع الحكومة الإثيوبية

أعلن مكتب الشؤون الخارجية لجبهة تحرير تيغراي الإثيوبية اليوم الأحد أن الجبهة مستعدة للمشاركة في عملية سلام "راسخة" تحت رعاية الاتحاد الإفريقي.وأضاف المكتب في بيان أن جبهة تيغراي على استعداد أيضا للالتزام "بوقف فوري ومتبادل" للأعمال القتالية مع الحكومة الإثيوبية من أجل تهيئة ما وصفه بمناخ "موات".كما أضاف "نتوقع عملية سلام ذات مصداقية بقيادة الاتحاد الإفريقي".

في المقابل، شددت حكومة رئيس الوزراء أبيي أحمد على أن أي محادثات مع المتمردين يجب أن تجري برعاية الاتحاد الأفريقي ومقره أديس أبابا. غير أن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي نددت من جهتها بـ"قرب" أوباسانجو من الزعيم الإثيوبي.