الجيش الإسرائيلي يُطلق النار باتجاه لبنانيين في الأراضي المحررة

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية اليوم بأنّ عناصر من الجيش الإسرائيلي أطلقوا نيران أسلحتهم باتجاه مجموعة من المواطنين اللبنانيين في أحراج بلدة بليدا - قضاء مرجعيون داخل الأراضي اللبنانية المحرّرة، دون أنْ يبلغ عن إصابة أحد بأذى، وعلى الفور حضرت دورية من الجيش اللبناني وقوات "اليونيفل" إلى المكان.ولفتت الوكالة النظر إلى أنّ هذا الاعتداء ترافق مع تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي على علو متوسط في أجواء مناطق النبطية، وإقليم التفاح، وجزين باتجاه البقاع، وصولا حتى عاصمة الجنوب مدينة صيدا وما جاورها.