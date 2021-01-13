زعيم الأغلبية بمجلس النواب الأمريكي يؤكد نعتزم رفع مساءلة ترامب للشيوخ في أسرع وقت

أكد زعيم الأغلبية في مجلس النواب الأمريكي الذي يهيمن فيه الديمقراطيون، ستيني هوير، نيتهم رفع بنود مساءلة رئيس الولايات المتحدة الحالي، دونالد ترامب، لمجلس الشيوخ هذا الأسبوع.وقال هوير، الديمقراطي رقم 2 في مجلس النواب، في مقابلة كع قناة "MSNBC"، اليوم الأربعاء: "ليس هناك سبب يمنعنا من إرسالها هذا الأسبوع.. نعتزم فعل ذلك".

وأشار هوير إلى أن هذا القرار تم اتخاذه خلال مناقشات مع رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، مضيفا: "نحن على استعداد للمضي قدما، ونريد إرسالها إلى مجلس الشيوخ في أسرع وقت ممكن. نعتبر أن هذه المسألة عاجلة".

وقد بدأ مجلس النواب، الغرفة السفلى للكونغرس الأمريكي، الأربعاء، مناقشة تشريع لمساءلة ترامب للمرة الثانية خلال فترة حكمه بعد فشل المبادرة السابقة عام 2019.

ومن المقرر أن يصوت المجلس أولا على تحديد القواعد الخاصة بالنقاش، وإذا تمت الموافقة عليها مثلما هو متوقع فسيمهد ذلك الطريق أمام تصويت في وقت لاحق من اليوم على إقرار بند للمساءلة يتهم ترامب بالتحريض على التمرد في الخطاب الذي ألقاه يوم 6 يناير ويعتبر على نطاق واسع أنه حث أنصار للرئيس على اقتحام مقر الكونغرس في حدث أسفر عن مقتل 5 أشخاص.