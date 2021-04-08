الخارجية السودانية تعلن حرصنا على الوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف بما في ذلك حق إثيوبيا بالتنمية بشرط توقيع اتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة

أعلنت وزارة الخارجية السودانية حرصها على الوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف بما في ذلك حق إثيوبيا بالتنمية بشرط توقيع اتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة