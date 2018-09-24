ألمانيا تدعو إسرائيل للتراجع عن خطط هدم قرية فلسطينية

انضمت ألمانيا إلى منتقدي خطط الحكومة الإسرائيلية بهدم قرية الخان الأحمر الفلسطينية التي تربط بين القدس الشرقية والضفة الغربية. وزارة الخارجية الألمانية ناشدت إسرائيل التراجع عن خطط هدم القرية.

انتقدت وزارة الخارجية الألمانية الخطط الإسرائيلية الرامية إلى إخلاء قرية الخان الأحمر البدوية في الضفة الغربية. وناشدت وزارة الخارجية الألمانية الحكومة الإسرائيلية عدم تطبيق خطط هدم القرية والمدرسة الكائنة بها.

وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية اليوم الاثنين (24 أيلول/ سبتمبر 2018) في برلين: "أوضحنا موقفنا ونعمل على عدم تنفيذ الهدم". بيد أن المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت قال ردا على استفسار إنه ليس من المخطط إرجاء أو إلغاء المشاورات الحكومية الألمانية-الإسرائيلية المقررة الأسبوع المقبل.