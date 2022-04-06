إصابة شخصين اثنين نتيجة انفجار عبوة ناسفة في دمشق

أصيب شخصان اثنان بجروح، اليوم الأربعاء، إثر انفجار عبوة ناسفة في العاصمة السورية دمشق وقال مصدر في شرطة دمشق إن عبوة ناسفة انفجرت في سيارة المصابين على طريق المتحلق الجنوبي في دمشق، مؤكدا أنه تم نقلهم إلى مستشفى المجتهد.