أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إطلاق شركة "السودة للتطوير" باستثمارات تبلغ قيمتها 11 مليار ريال، تماشياً مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في تحقيق مستهدفات رؤية "المملكة 2030".وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فإن الشركة تهدف إلى الاستثمار في البنية التحتية في منطقة السودة وأجزاء من محافظة "رجال ألمع" السعودية، وتطويرها كوجهة جبلية سياحية تقدم خيارات سكنية وترفيهية متنوعة، بهدف استقطاب مليوني زائر سنوياً بحلول عام 2030.وتعمل الشركة على تطوير 2700 غرفة فندقية، و1300 وحدة سكنية، وتطوير القطاعين السياحي والترفيهي بأكثر من 30