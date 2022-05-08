إصابة شرطي إسرائيلي خلال عملية طعن في منطقة باب العامود والقوات تقتل المنفذ

أفاد مراسلنا في القدس يوم الأحد بأن عملية طعن جدت قرب باب العامود في القدس، مشيرة إلى أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على مشتبه به وقالت وسائل إعلام عبرية إن شرطيا إسرائيليا أصيب خلال عملية طعن في منطقة باب العامود في القدس الشرقية، مشيرة إلى أن بيان الشرطة لم يتطرق إلى وضعه الصحي وأفادت الشرطة بأن المهاجم "وصل إلى منطقة باب العامود في القدس الشرقية وهو مسلح بسكين وقام بطعن الشرطي وأضافت أنه وردا على ذلك أطلق رجال الشرطة الذين تواجدوا بالمكان تجاهه وقاموا بتحييده وأشارت مراسلتنا إلى أن إطلاق النار على الشاب تم داخل غرفة الشرطة.