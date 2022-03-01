البيت الأبيض يرفض كشف فحوى محادثات محمد بن سلمان وماكرون

رفضت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي الخوض في "تفاصيل" المحادثات الهاتفية التي جرت مؤخرا بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.