إزالة 80 طنًا من متفجرات تنظيم القاعدة في اليمن

عثر الجيش اليمني في منطقة ثله الحرشيات شمال شرق مدينة "المكلا" على مجموعة من القذائف المتفجرة المتنوعة شديدة الخطورة، تم إخفاؤها عبر عناصر إرهابية.

وقال الناطق باسم قيادة المنطقة العسكرية الثانية هشام الجابري -وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم - إن الفرق المتخصصة بإزالة الألغام والمتفجرات استطاعت إزالة أكثر من 80 طنا من المتفجرات، زرعتها وخزنتها العناصر الإرهابية إبان سيطرة تنظيم القاعدة على مدن ومديريات ساحل حضرموت قبل 3 أعوام.