الولايات المتحدة تعلن فرضيتها لأصل فيروس كورونا

قال ماثيو بوتينجر نائب مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن التسريب من مختبر في الصين، هو أكثر طرح ذي "مصداقية" لأصل فيروس كورونا المستجد. وأضاف بوتينجر، في مؤتمر Zoom مع برلمانيين من دول مختلفة حول موضوع الصين: "هناك أدلة متزايدة على أن المختبر، هو المصدر الأكثر احتمالا لتسرب الفيروس".