أعلنت وسائل إعلامية أن الطفل ريان على قيد الحياة بعد نجاح عملية إنقاذه وكانت قد سادت حالة من الترقب مع اقتراب خروج الطفل ريان من البئر التي سقط فيها وتم تجهيز فريق طبي ليقوم بمعاينة الطفل وتوفير الإسعافات الأولية داخل البئر قبيل إخراجه وذكرت وسائل إعلام مغربية،يوم السبت، أن فرق الإنقاذ وصلت إلى الطفل ريان الذي سقط في البئر، عصر الثلاثاء الماضي، فيما يقوم فريق الإنعاش حاليا بتجهيزه داخل النفق من أجل نقله إلى الخارج عبر نقالة.