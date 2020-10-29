الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على كيانات وأفراد مرتبطين بإيران

فادت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الخميس بأن سلطات البلاد فرضت عقوبات جديدة على كيانات وأفراد مرتبطين بإيران.وأفادت وكالة "رويترز" بأن بعض الكيانات المعاقبة تقع في الصين.