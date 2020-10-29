الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على كيانات وأفراد مرتبطين بإيران
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الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على كيانات وأفراد مرتبطين بإيران

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العرب اليوم - الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على كيانات وأفراد مرتبطين بإيران

الولايات المتحدة
امريكا - العرب اليوم

فادت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الخميس بأن سلطات البلاد فرضت عقوبات جديدة على كيانات وأفراد مرتبطين بإيران.وأفادت وكالة "رويترز" بأن بعض الكيانات المعاقبة تقع في الصين.

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arabstoday
المصدر :

Wakalat | وكالات

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الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على كيانات وأفراد مرتبطين بإيران الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على كيانات وأفراد مرتبطين بإيران



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