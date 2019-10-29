هاجم الرئيس التركي الدول الغربية متهما إياها بالكذب في تصريحاتها بشأن رغبتها في إيجاد حلول جذرية للأزمة السورية، وأضاف: "شاهدنا كيف أنهم يفضلون قطرة من البترول على دماء السوريين".