مازح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، قائلا إنه سيضطر لتقديم جزء من راتبه إلى الرئيس المصري تقديرا لهجوده أثناء قمة "روسيا – إفريقيا".

وقال بوتين خلال مأدبة الطعام على هامش قمة "روسيا – إفريقيا" في سوتشي، اليوم الخميس: "أود أن أشكر الرئيس السيسي على دعمه. وأود القول إنه بدون أي مبالغة، لو لا دعم أصدقائنا المصريين، لما عقدت هذه القمة، وعلى أقل تقدير بشكلها الحالي".

وتابع بوتين مازحا: "بالإضافة إلى ذلك، كما ترون، إنه (الرئيس السيسي) جالس بجانبي طوال النهار كله ويساعدني في عملي. وسيتعين علي أن أتقاسم راتبي (معه)".

وجدير بالذكر أن قمة "روسيا – إفريقيا" الأولى تعقد في مدينة سوتشي الروسية يومي 23 و24 أكتوبر. ويعتبر الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي الرئيسين المناوبين للقمة.

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