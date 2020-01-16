رئيس وزراء إيطاليا في الجزائر لبحث الأزمة الليبية

أجرى رئيس الحكومة الجزائري عبد العزيز جراد، الخميس، محادثات مع رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي، الذي يقوم بزيارة عمل للجزائر. وجرى اللقاء في قصر الحكومة بالعاصمة الجزائر.ومن المنتظر أن يلتقي رئيس الوزراء الإيطالي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية.وقال بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية أن الزيارة "تندرج في إطار ديناميكية جهود المجتمع الدولي لوضع حد للنزاع في ليبيا، وتقديم حل دائم لها".وأضاف أن الزيارة "ستسمح لمسؤولي البلدين بمتابعة وتعميق المشاورات حول الأزمة الليبية، وكذلك حول المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".وأشار المصدر ذاته إلى أن الدبلوماسية الجزائرية "تولي اهتماما خاصا للمسألة الليبية، إذ تبذل منذ أسابيع عديدة جهودا حثيثة لتوفير الظروف المواتية لإعادة إطلاق الحوار ما بين الليبيين، وكذلك مبادرة السلام للأمم المتحدة. وقد ساهمت هذه الجهود في وقف إطلاق النار".وعلى صعيد آخر، ستشكل زيارة رئيس الوزراء الإيطالي للجزائر "فرصة لمسؤولي البلدين لدراسة الملفات الثنائية واستعراض أهم المواعيد الثنائية القادمة، لا سيما الدورة المقبلة للاجتماع الثنائي رفيع المستوى المرتقب انعقاده خلال السداسي الأول من السنة الجارية بالجزائر العاصمة"، بحسب البيان.