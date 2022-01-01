مجلس السيادة السوداني يؤكد على ضرورة الكشف عن مرتكبي عمليات القتل من الطرفين

أكد مجلس السيادة السوداني على ضرورة الكشف عن مرتكبي عمليات القتل من الطرفين ويدين الانتهاكات خلال تظاهرات 30 ديسمبر كما أكد علي وجود بعض الجهات التي تسعى للفتنة وزرع الخلافات بين مكونات الشعب ويطالب بسرعة تشكيل حكومة تكنوقراط لسد الفراغ في هياكل الحكم كما طالب بالحوار حول المبادرات المطروحة لحل الأزمة في البلاد