الحوثيون يعلنون تنفيذ هجوم على هدف حساس في مطار أبها السعودي بصاروخ بالستي

أعلن المتحدث باسم حركة "أنصار الله" (الحوثية) في اليمن، العميد يحيى سريع، عن "استهداف هدف عسكري حساس بمطار أبها السعودي، بصاروخ بالستي أصاب هدفه بدقة".

وفي تغريدة له عبر "تويتر"، كتب سريع: "بفضل الله تعالى تمكنت القوة الصاروخية من استهداف هدف عسكري حساس بمطار أبها الدولي، بصاروخ باليستي جديد دخل الخدمة مؤخرا ولم يكشف عنه بعد، وأصاب هدفه بدقة عالية".وأضاف: "يأتي هذا الاستهداف في إطار الرد الطبيعي والمشروع على استمرار العدوان والحصار على بلدنا".

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية، أعلن عن تدمير صاروخ باليستي وطائرة مسيرة ملغومة أطلقتهما جماعة "أنصار الله" الحوثية باتجاه المملكة.وأفادت وسائل إعلام حكومية بأن الصاروخ الباليستي أطلق باتجاه خميس مشيط، فيما كانت الطائرة المسيرة الملغومة موجهة إلى المنطقة الجنوبية.