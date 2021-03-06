رئيس وزراء العراق يبحث هاتفياً مع الرئيس الإيراني العلاقات الثنائية وأمن المنطقة

بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في اتصال هاتفي، السبت، مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، سير العلاقات بين البلدين على مختلف الأصعدة.وقال بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، إن الطرفين أشادا بالتقدم والنمو في العلاقات الثنائية لما فيه مصلحة الشعبين العراقي والإيراني، فضلاً عن أمن المنطقة واستقرارها.وبارك روحاني زيارة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية للعراق، كما أشاد بالجهود الحكومية العراقية التي أثمرت عن نجاح هذه الزيارة التاريخية.

واتفق الطرفان على دعوة جميع الأطراف الفاعلة في المنطقة إلى تعزيز الهدوء، واتخاذ مسار الحكمة والعقلانية في التعامل مع الأزمات والتحديات.وندد الرئيس الإيراني، بكل النشاطات المخلّة بأمن العراق التي ترتكب من بعض الجماعات، وعبر عن استنكار إيران لهذه النشاطات التي لا تخدم مصالح البلدين، ولا تخدم استقرار المنطقة وازدهارها وتقدم شعوبها.