قرقاش يصرح الحضور المصري في القمة الخليجية يحمل رسائل مهمة
آخر تحديث GMT18:53:05
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

قرقاش يصرح الحضور المصري في القمة الخليجية يحمل رسائل مهمة

العرب اليوم -

العرب اليوم - قرقاش يصرح الحضور المصري في القمة الخليجية يحمل رسائل مهمة

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش
الرياض _ العرب اليوم

قرقاش يصرح الحضور المصري في القمة الخليجية يحمل رسائل مهمة

أخبار عاجلة
arabstoday
المصدر :

Wakalat | وكالات

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

قرقاش يصرح الحضور المصري في القمة الخليجية يحمل رسائل مهمة قرقاش يصرح الحضور المصري في القمة الخليجية يحمل رسائل مهمة



أخبار ذات صلة

GMT 18:38 2021 الثلاثاء ,05 كانون الثاني / يناير

قصف يستهدف منقبين عن الذهب شمالي موريتانيا
العرب اليوم - قصف يستهدف منقبين عن الذهب شمالي موريتانيا

GMT 18:02 2021 الثلاثاء ,05 كانون الثاني / يناير

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يغادر العلا وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في وداعه
العرب اليوم - أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يغادر العلا وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في وداعه

GMT 17:57 2021 الثلاثاء ,05 كانون الثاني / يناير

الخارجية الألمانية تصف اتفاق دول الخليج على إعلان يشكل الأساس لتسوية الخلاف بالخطوة الكبيرة إلى الأمام
العرب اليوم - الخارجية الألمانية تصف اتفاق دول الخليج على إعلان يشكل الأساس لتسوية الخلاف بالخطوة الكبيرة إلى الأمام

GMT 17:54 2021 الثلاثاء ,05 كانون الثاني / يناير

الأمين العام للأمم المتحدة يرحب بالإعلان عن فتح الحدود الجوية والبرية والبحرية بين السعودية وقطر
العرب اليوم - الأمين العام للأمم المتحدة يرحب بالإعلان عن فتح الحدود الجوية والبرية والبحرية بين السعودية وقطر

GMT 17:41 2021 الثلاثاء ,05 كانون الثاني / يناير

مجلس التعاون يرحب بأن تكون دورته القادمة في السعودية
العرب اليوم - مجلس التعاون يرحب بأن تكون دورته القادمة في السعودية

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية
آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 02:51 2021 الثلاثاء ,05 كانون الثاني / يناير

تعرف على أهم عروض الأزياء المُرتقبة في 2021
العرب اليوم - تعرف على أهم عروض الأزياء المُرتقبة في 2021

GMT 10:21 2021 الثلاثاء ,05 كانون الثاني / يناير

"العلا" وجهة السياحة "العالمية" تكتب التاريخ السياسي
العرب اليوم - "العلا" وجهة السياحة "العالمية" تكتب التاريخ السياسي

GMT 02:55 2021 الثلاثاء ,05 كانون الثاني / يناير

أبرز 4 اتجاهات في تصاميم ورق الجدران لعام 2021 تعرف عليها
العرب اليوم - أبرز 4 اتجاهات في تصاميم ورق الجدران لعام 2021 تعرف عليها

GMT 04:25 2021 الثلاثاء ,05 كانون الثاني / يناير

عبد الله فرماجو يحاصر مرشحي الرئاسة في الصومال بعد قرار منع دخول السلاح إلى المطار
العرب اليوم - عبد الله فرماجو يحاصر مرشحي الرئاسة في الصومال بعد قرار منع دخول السلاح إلى المطار

GMT 02:46 2021 الثلاثاء ,05 كانون الثاني / يناير

استمرار تأجيل العمل في برنامج هاري للصحة النفسية بالاشتراك مع وينفري
العرب اليوم - استمرار تأجيل العمل في برنامج هاري للصحة النفسية بالاشتراك مع وينفري

GMT 02:48 2021 الإثنين ,04 كانون الثاني / يناير

أحدث موديلات فساتين بيضاء لإطلالات مشرقة مع بداية العام الجديد 2021
العرب اليوم - أحدث موديلات فساتين بيضاء لإطلالات مشرقة مع بداية العام الجديد 2021

GMT 02:38 2021 الثلاثاء ,05 كانون الثاني / يناير

تعرف على أجمل الأماكن السياحية في لفيف أوكرانيا
العرب اليوم - تعرف على أجمل الأماكن السياحية في لفيف أوكرانيا

GMT 02:44 2021 الإثنين ,04 كانون الثاني / يناير

أبرز ما يميز الديكور المنزلي بالطابع المغربي الساحر
العرب اليوم - أبرز ما يميز الديكور المنزلي بالطابع المغربي الساحر

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 01:25 2020 الثلاثاء ,22 كانون الأول / ديسمبر

العالم يشاهد ظاهرة "الاقتران العظيم" بين المشتري وزحل
العرب اليوم - العالم يشاهد ظاهرة "الاقتران العظيم" بين المشتري وزحل

GMT 17:09 2020 الأحد ,27 كانون الأول / ديسمبر

سكودا أوكتافيا A8 موديل 2021 تواجه أزمة في مصر
العرب اليوم - سكودا أوكتافيا A8 موديل 2021 تواجه أزمة في مصر

GMT 03:37 2020 السبت ,26 كانون الأول / ديسمبر

روسيا تدعم الزيادات المتدرجة لإنتاج "أوبك بلس"
العرب اليوم - روسيا تدعم الزيادات المتدرجة لإنتاج "أوبك بلس"

GMT 14:58 2020 السبت ,19 كانون الأول / ديسمبر

أجمل حقائب كلاتش اختارتها النجمات العربيات على السجادة الحمراء
العرب اليوم - أجمل حقائب كلاتش اختارتها النجمات العربيات على السجادة الحمراء

GMT 12:38 2020 السبت ,19 كانون الأول / ديسمبر

إليك افضل ماسكات للبشرة المختلطة للحبوب
العرب اليوم - إليك افضل ماسكات للبشرة المختلطة للحبوب

GMT 12:29 2020 السبت ,19 كانون الأول / ديسمبر

ابرز اسماء عطور نخبة العود لتختاري ما يناسبك
العرب اليوم - ابرز اسماء عطور نخبة العود لتختاري ما يناسبك

GMT 14:39 2020 السبت ,19 كانون الأول / ديسمبر

مجوهرات تليق بالمرأة الخليجية من وحي داليا مبارك
العرب اليوم - مجوهرات تليق بالمرأة الخليجية من وحي داليا مبارك

GMT 14:51 2020 الجمعة ,18 كانون الأول / ديسمبر

شاهد ظل القمر على الأرض من كسوف الشمس الكلي لعام 2020
العرب اليوم - شاهد ظل القمر على الأرض من كسوف الشمس الكلي لعام 2020

GMT 00:34 2020 السبت ,19 كانون الأول / ديسمبر

تسرب جديد للهواء على متن محطة الفضاء الدولية
العرب اليوم - تسرب جديد للهواء على متن محطة الفضاء الدولية

GMT 03:10 2020 الإثنين ,21 كانون الأول / ديسمبر

أحدث صيحات موضة السراويل مخمل خلال شتاء 2021
العرب اليوم - أحدث صيحات موضة السراويل مخمل خلال شتاء 2021

GMT 05:44 2020 الأربعاء ,16 كانون الأول / ديسمبر

اليابان تكشف عن الصورة الأولى لغبار كويكب "ريوغو" للعالم أجمع
العرب اليوم - اليابان تكشف عن الصورة الأولى لغبار كويكب "ريوغو" للعالم أجمع

GMT 06:11 2020 الخميس ,31 كانون الأول / ديسمبر

تعرَّف على 5 من أفضل شواطئ الرمال السوداء في ايسلندا
العرب اليوم - تعرَّف على 5 من أفضل شواطئ الرمال السوداء في ايسلندا

GMT 07:57 2020 الجمعة ,25 كانون الأول / ديسمبر

أبرز النصائح للحصول على قيادة آمنة ومميّزة تعرّفي عليها
العرب اليوم - أبرز النصائح للحصول على قيادة آمنة ومميّزة تعرّفي عليها

GMT 01:04 2021 الجمعة ,01 كانون الثاني / يناير

روبوتات غريبة تحتل الشاشات بفيديو راقص
العرب اليوم - روبوتات غريبة تحتل الشاشات بفيديو راقص

GMT 19:14 2020 الأربعاء ,16 كانون الأول / ديسمبر

أستراليا تقاضي فيس بوك لاستخدام بيانات شخصية بطريقة "مضللة"
العرب اليوم - أستراليا تقاضي فيس بوك لاستخدام بيانات شخصية بطريقة "مضللة"

GMT 05:57 2020 الخميس ,15 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم برج العذراء 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
العرب اليوم - حظك اليوم برج العذراء 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020

GMT 01:49 2019 الخميس ,24 تشرين الأول / أكتوبر

نصائح وأفكار تُساعدك على اختيار "جبس" غرف النوم "المودرن"
العرب اليوم - نصائح وأفكار تُساعدك على اختيار "جبس" غرف النوم "المودرن"

GMT 11:08 2020 الأحد ,20 كانون الأول / ديسمبر

أحدث صور مكياج وتسريحات شعر جويل ماردينيان
العرب اليوم - أحدث صور مكياج وتسريحات شعر جويل ماردينيان
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab