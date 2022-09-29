الخارجية الروسية موسكو سترد على طرد الدبلوماسيين الروس من الجبل الأسود

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو سترد بالشكل المناسب على طرد وزارة خارجية الجبل الأسود لستة دبلوماسيين من السفارة الروسية.

وقالت الوزارة: "ستقدم موسكو الرد المناسب في الوقت المناسب".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة خارجية جمهورية الجبل الأسود، تصنيف ستة دبلوماسيين روس كأشخاص غير مرغوب فيهم.