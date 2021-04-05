الأمم المتحدة تعلن أن المواجهات القبلية في غرب دارفور أسفرت عن 40 قتيلا في 3 أيام
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الأمم المتحدة تعلن أن المواجهات القبلية في غرب دارفور أسفرت عن 40 قتيلا في 3 أيام

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العرب اليوم - الأمم المتحدة تعلن أن المواجهات القبلية في غرب دارفور أسفرت عن 40 قتيلا في 3 أيام

الأمم المتحدة
واشنطن - العرب اليوم

أعلنت الأمم المتحدة أن المواجهات القبلية في غرب دارفور أسفرت عن 40 قتيلا في 3 أيام

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الأمم المتحدة تعلن أن المواجهات القبلية في غرب دارفور أسفرت عن 40 قتيلا في 3 أيام الأمم المتحدة تعلن أن المواجهات القبلية في غرب دارفور أسفرت عن 40 قتيلا في 3 أيام



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