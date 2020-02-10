أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات يؤكد أن ما يروج حول سحب مشروع القرار المقدم لمجلس الأمن عار عن الصحة والمشروع موزع ولا زال قيد التداول