قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، في أول تعليق على الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، "نحن على علم بالانفجار في مرفأ بيروت، وقلقون حيال ضحايا محتملين نتيجة شدة الانفجار".