وزير المال القطري: سنقف الى جانب لبنان خلال الأزمة

أكد وزير المال القطري علي شريف العمادي، ان “دولة قطر ستقف إلى جانب لبنان خلال الأزمة الراهنة”، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.

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