اعتداء عنصري جديد في أمريكا

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لمشادة وقعت بين امرأة أمريكية بيضاء وفتاة من ذوي البشرة السمراء في ولاية أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويظهر في الفيديو كيف تهجمت السيدة على الفتاة داخل محل تجاري، حيث طلبت منها مغادرة المحل، والعودة إلى المكسيك، في إشارة إلى أن أصولها غير أمريكية.

وظهر في الفيديو أنه فيما تغادر الفتاة المكان، أمسكتها المرأة البيضاء من ذراعها، ما دفعها إلى الالتفاف وصفعها على وجهها.

وبحسب موقع "12news" الأمريكي، فقد قال زوج المرأة البيضاء، إن زوجته تعاني من مرض عقلي.

بدوره، قال جريك كون مصور المقطع على حسابه في "فيسبوك": العنصرية على قيد الحياة وبصحة جيدة، حدث هذا للتو في محطة وقود في فينيكس"، مطالبا الجميع بنشر المقطع لفضح عنصرية المرأة البيضاء.

يأتي ذلك، فيما يتظاهر آلاف الأمريكين تنديدا بمقتل جورج فلويد على يد شرطي في مينيسوتا، الحادث الذي أشعل الغضب وأعاد العنصرية ضد الأمريكيين من أصول إفريقية إلى الواجهة.

المصدر: سبوتنيك