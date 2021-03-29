فرنسا تؤكد أن الاتحاد الأوروبي سيزيد الضغط على المسؤولين اللبنانيين

أكد وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، الاثنين، أنه تحدث مع مسؤولين لبنانيين كبار، للتنديد باستمرار تعطل تشكيل الحكومة، متابعاً أن هناك تفكيراً على مستوى الاتحاد الأوروبي في "تحديد سبل للضغط على المتسببين في التعطيل".ولفت بيان صادر عن الخارجية الفرنسية، إلى أن لودريان، أبلغ الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري ورئيس البرلمان نبيه بري، أنه يجب "إنهاء التعطيل المتعمد للخروج من الأزمة السياسية بشكل فوري".وأضاف البيان، أن لودريان أبلغ الأوروبيين، أن "الوقت حان لزيادة الضغط بعد التعطيل المستمر منذ 7 أشهر".